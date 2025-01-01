Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1261
45 Min.Ab 12

Ein Bankangestellter soll seine Ehefrau vom Balkon gestoßen haben, nachdem er sie mit einem fremden Mann im Bett erwischt hatte. Konnte er seine Wut nicht mehr zurückhalten, als sich seine Vermutung bestätigte, dass ihn seine Frau betrügt und er sich jahrelang für sie und ihre gemeinsame Tochter abgerackert hatte?

