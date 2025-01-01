Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Drogen im Internat

SAT.1Staffel 7Folge 1274
Drogen im Internat

Richter Alexander Hold

Folge 1274: Drogen im Internat

45 Min.Ab 12

Die 17-jährige Kim soll dem Internatsschüler David einen gefährlichen Drogencocktail verabreicht haben, woraufhin er zusammenbrach. David hatte sein Sexabenteuer mit ihr heimlich mit dem Handy gefilmt und das Video landete im Internet. Als sie ihn wütend zur Rede stellen wollte, erntete sie nur Hohn von ihm und seinen Freunden...

