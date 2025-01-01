Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Honeymoon in Vegas

SAT.1Staffel 7Folge 1283
Honeymoon in Vegas

Honeymoon in VegasJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1283: Honeymoon in Vegas

44 Min.Ab 12

Der Sportlehrer Uwe Lehners soll Tillmann Niederhoff, den Ex-Mann seiner Freundin Britta, überwältigt und in einen Keller gesperrt haben. Wollte er damit verhindern, dass Tillmann seine Pläne durchkreuzt, Britta in Las Vegas einen Antrag zu machen und sie auch gleich zu heiraten? Tillmann war gegen die Hochzeit seiner Ex-Frau mit Uwe, weil er von seiner Tochter erfahren hatte, dass Uwe sie schikaniert ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen