Richter Alexander Hold
Folge 1294: Der Knödel-König
45 Min.Ab 12
Larissa Lorenz soll versucht haben, ihren Ehemann Klaus zu Tode zu hetzen. Um das Ganze wie einen Sportunfall aussehen zu lassen, soll sie ihn beim Nordic Walking mit einem Auto verfolgt und gehetzt haben. Angeblich wollte sie, dass ihr Ehemann eine erneute Herzattacke erleidet und stirbt. Wollte Larissa damit eine Scheidung verhindern, bei der sie leer ausgegangen wäre?
