Richter Alexander Hold
Folge 1298: Park and Ride
44 Min.Ab 12
Der Bankkaufmann Sascha Weimann soll Hiltrud Epper, die Betreiberin eines Rastplatzkiosks, überwältigt und ausgeraubt haben. Sie hatte den Angeklagten fotografiert, als er gerade in einem angrenzenden Wäldchen anonymen Sex haben wollte. Da ihm die selbsternannte Sittenwächterin die Herausgabe des Films verweigerte und kurz darauf ausgeraubt wurde, fällt der Verdacht auf Sascha.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick