SAT.1Staffel 7Folge 1315
45 Min.Ab 12

Sandrine van Zandt soll ihren Verlobten Carsten auf einem Bootsausflug mit Nicole, seiner Ex-Geliebten, beim Sex erwischt haben. Hat sie sie in einem Anfall rasender Eifersucht niedergeschlagen und über Bord geworfen? Die nur knapp dem Tod entronnene Nicole kann sich zwar an nichts erinnern, ist aber dennoch von der Schuld der Angeklagten überzeugt.

