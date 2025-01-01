Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1319
Folge 1319: Kleine Wetten unter Freunden

45 Min.Ab 12

Bastian soll Christoph in eine Mülltonne gesteckt und ihn damit einen Hang hinuntergestoßen haben, so dass sich Christoph arge Verletzungen zuzog. Die beiden hatten darum gewettet, wer zuerst mit ihrer ehemaligen Lehrerin Kim Metzger ins Bett gehen könne. Hatte sich Bastian in Kim verliebt und drehte durch, als Christoph behauptete, die Wette gewonnen zu haben?

