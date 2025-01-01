Richter Alexander Hold
Folge 1321: Die Wasserleiche
45 Min.Ab 12
Thorsten soll Andreas, den Ex seiner Freundin Sarah, auf einer Party am See niedergeschlagen haben. Dabei prallte der im Wasser auf einen Stein, verlor das Bewusstsein und ertrank. Wollte sich Thorsten so für die psychischen Qualen rächen, die Sarah während ihrer Beziehung mit Andreas erleiden musste? Oder ist Andreas' Geschäftspartner der wahre Täter? Schließlich wurde er vom Opfer um 45.000 Euro betrogen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick