Richter Alexander Hold
Folge 1323: Mord im Gewächshaus
46 Min.Ab 12
Der Gärtnerlehrling Tobias Wantoch soll seine ehemalige Geliebte Nadja Gläske umgebracht haben. Hat Nadja ihn mit ihrem Wissen um seine kleinkriminellen Machenschaften erpresst, als er die Affäre mit ihr beenden wollte? Erschlug er sie dann kaltblütig im Streit, in der Hoffnung, seine neue Beziehung und seine Zukunft zu retten?
