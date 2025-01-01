Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Auferstanden von den Toten

SAT.1Staffel 7Folge 1328
Auferstanden von den Toten

Auferstanden von den TotenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1328: Auferstanden von den Toten

45 Min.Ab 12

Udo Jegen soll seinen Bruder Torsten ermordet haben. Die beiden leiteten eine Speditions-Firma und sollen sich mit illegalen Geschäften die Kasse aufgebessert haben. Gerieten die beiden im Streit um Geldanteile in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der Udo seinen Bruder erstach? Oder hatten sich die beiden im kriminellen Milieu mit den falschen Leuten angelegt? Ist also auch das Leben des Angeklagten in Gefahr?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen