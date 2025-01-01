Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1331
45 Min.Ab 12

Anja Saalberg wird beschuldigt, Cindy Evers, die frisch gebackene Schönheitskönigin und Geliebte ihres Ehemannes Rüdiger, getötet zu haben. Hat sie Cindy nachts von der Leiter des Zehn-Meter-Sprungturms eines Freibads gezogen, als sie gerade im Begriff war nach oben zu klettern, um sich dort mit dem Ehemann der Angeklagten zu treffen?

