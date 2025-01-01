Richter Alexander Hold
Folge 1331: Sprungbrett in den Tod
45 Min.Ab 12
Anja Saalberg wird beschuldigt, Cindy Evers, die frisch gebackene Schönheitskönigin und Geliebte ihres Ehemannes Rüdiger, getötet zu haben. Hat sie Cindy nachts von der Leiter des Zehn-Meter-Sprungturms eines Freibads gezogen, als sie gerade im Begriff war nach oben zu klettern, um sich dort mit dem Ehemann der Angeklagten zu treffen?
