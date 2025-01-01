Richter Alexander Hold
Folge 1419: Gammelfleisch
45 Min.Ab 12
Schlich sich der Angeklagte Andreas Tief in das Krankenhauszimmer von Peter Klausmann und versuchte diesen zu ersticken? Wollte der Gastwirt damit verhindern, dass sein ehemaliger Kumpel dem Gesundheitsamt meldet, dass er Gammelfleisch aus Osteuropa importiert und seinen Kunden serviert hat? Oder versuchte Luis Klausmann seinen Bruder umzubringen, um dessen Frau Tina endlich für sich alleine zu haben? Denn die beiden hatten eine Affäre ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick