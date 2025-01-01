Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vatergefühle

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1428
Vatergefühle

Richter Alexander Hold

Folge 1428: Vatergefühle

45 Min.Ab 12

Fabian wird beschuldigt, vor der Wohnungstür von Agnes, der Mutter seiner Ex-Freundin Josefine, absichtlich einen Draht gespannt zu haben, damit Agnes stolpert und sich schlimme Verletzungen zuzieht. Wollte er mit der Tat verhindern, dass Josefine, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, zu ihrem neuen Freund nach Schweden auswandert?

SAT.1 GOLD
