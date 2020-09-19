Richter Alexander Hold
Folge 1440: Helga in Love
46 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12
Die arbeitslose Marlies Paschulke soll ihre Schwester Helga, nachdem sie einen Raumteiler auf sie gestoßen hatte, bewusstlos im Wohnzimmer liegen gelassen und ihr 4000 Euro gestohlen haben. Wollte Marlies sich so an Helga rächen, da diese ihr finanzielle Hilfe für eine Kreuzfahrt mit Marlies' unbekannter Chat-Bekanntschaft versagte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick