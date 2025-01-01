Richter Alexander Hold
Folge 1469: Auf Pump
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Inge soll ihre Tochter Tanja im Badezimmer eingeschlossen haben, um ihre beiden Enkelkinder ungehindert mitnehmen zu können. Wollte sie die Kleinen vor dem verantwortungslosen Handeln ihrer Tochter schützen? Schließlich lebt die arbeitsscheue Tanja seit Jahren über ihre Verhältnisse, bestellt massenhaft im Versandhandel ohne zu zahlen und wollte vor einer möglichen Haftstrafe wegen Betruges mit den Kindern ins Ausland fliehen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick