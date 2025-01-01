Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1482
45 Min.Ab 12

Der 26-jährige spielsüchtige Thorsten Korach wird in einer Gärtnerei tot aufgefunden. Ihm wurde mit einem Spaten das Genick gebrochen. Hat ihn Sven Weiden, der Angestellte einer Spielothek, umgebracht, weil die beiden bei einem illegalen Poker-Turnier gemauschelt haben und der Gärtner seinen Teil des Deals nicht erfüllte? Und warum fehlt dem Opfer ein Zeh?

