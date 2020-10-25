Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1486vom 25.10.2020
45 Min.Folge vom 25.10.2020Ab 12

Marcus Gölzow, der arrogante Geschäftsführer einer Werbeagentur, sitzt wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und Freiheitsberaubung auf der Anklagebank. Er soll seine Geschäftspartnerin Renate in ihrer hauseigenen Sauna eingesperrt haben. Waren geschäftliche Differenzen der Grund für diese Tat? Oder steckt die junge Familie Schubert dahinter, die von der einsamen Geschäftsfrau immer wieder für ein bisschen Zuneigung großzügig beschenkt wurde?

