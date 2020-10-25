Richter Alexander Hold
Folge 1486: Gekaufte Familie
45 Min.Folge vom 25.10.2020Ab 12
Marcus Gölzow, der arrogante Geschäftsführer einer Werbeagentur, sitzt wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und Freiheitsberaubung auf der Anklagebank. Er soll seine Geschäftspartnerin Renate in ihrer hauseigenen Sauna eingesperrt haben. Waren geschäftliche Differenzen der Grund für diese Tat? Oder steckt die junge Familie Schubert dahinter, die von der einsamen Geschäftsfrau immer wieder für ein bisschen Zuneigung großzügig beschenkt wurde?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick