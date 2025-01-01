Richter Alexander Hold
Folge 1489: Der arbeitslose Ehemann
45 Min.Ab 12
Rolf Blömer verliert nach 19 Jahren seinen Job. Nun versucht seine Ehefrau Iris die Familie zu versorgen, doch Rolf verkraftet den Rollentausch nicht. Als Iris schließlich die Scheidung einreicht, bricht der Rosenkrieg richtig aus. Eines Morgens wird Rolf mit seinem Angelkasten von hinten niedergeschlagen und in einem Abstellhaus eingesperrt. Steckt tatsächlich Iris hinter der Straftat? Wer sonst hatte einen Grund zu solch einer Aggression gegen Rolf?
