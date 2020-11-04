Richter Alexander Hold
Folge 1498: Bis zum Hals
46 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Jörn Bergerbusch versucht ein besseres Verhältnis zu Nora aufzubauen, der trotzigen Tochter seiner Freundin. Der gemeinsame Sommerurlaub scheint wie dafür gemacht. Doch als Nora ihm ein Schlafmittel ins Getränk mischt, sodass er bei der Aussprache am Strand einschläft, scheint die Mission gescheitert: Geknebelt und bis zum Hals im Sand eingebuddelt wacht er wieder auf. War es wirklich Nora oder steckt eine eifersüchtige Urlaubsliebe aus dem letzten Jahr dahinter?
