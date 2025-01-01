Richter Alexander Hold
Folge 1499: Der geschlagene Mann
45 Min.Ab 12
Zwischen dem temperamentvollen Mehmet und seinem Chef Daniel Krohn kommt es zu einer massiven Auseinandersetzung. Mehmet soll aufgrund seiner Kündigung durch seinen Arbeitgeber so in Rage geraten sein, dass er ihm zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben und ihm mit einem schweren Rollwagen in die Fersen gefahren sein soll. Doch dieser weist alle Vorwürfe von sich. Wer hat noch eine Rechnung mit Daniel offen? Etwa seine prügelnde Ehefrau?
