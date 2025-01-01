Richter Alexander Hold
Folge 1500: Von Paris nach Deisersdorf
45 Min.Ab 12
Frankreich versus Deutschland: Hat die Französin Michelle wirklich ihre bayerische Schwiegermutter in spe Christa die Treppen hinunter gestoßen? Christa soll sie regelmäßig schikaniert haben. Sind Michelle die Sicherungen durchgebrannt oder belastet Christa sie, weil sie sie loswerden möchte? Christas Plan war es schon seit jeher, dass ihr Sohn die Nachbarstochter heiratet, damit die beiden Höfe zusammengelegt werden können. Aber wie kam es dann zu dem Sturz?
