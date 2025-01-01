Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Von Paris nach Deisersdorf

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1500
Von Paris nach Deisersdorf

Von Paris nach DeisersdorfJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1500: Von Paris nach Deisersdorf

45 Min.Ab 12

Frankreich versus Deutschland: Hat die Französin Michelle wirklich ihre bayerische Schwiegermutter in spe Christa die Treppen hinunter gestoßen? Christa soll sie regelmäßig schikaniert haben. Sind Michelle die Sicherungen durchgebrannt oder belastet Christa sie, weil sie sie loswerden möchte? Christas Plan war es schon seit jeher, dass ihr Sohn die Nachbarstochter heiratet, damit die beiden Höfe zusammengelegt werden können. Aber wie kam es dann zu dem Sturz?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen