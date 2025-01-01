Richter Alexander Hold
Folge 1503: Das Messie-Haus
46 Min.Ab 12
Die 1.500ste Folge von "Richter Alexander Hold" behandelt den Fall des Messies Gunther Rell. Er soll seine Bekannte Jule erstochen haben, als diese gegen seinen Willen versucht hat, das zugemüllte Haus zu entrümpeln. Gunthers Noch-Ehefrau nimmt ihn in Schutz und glaubt, er sei viel zu gutmütig für so eine schreckliche Tat. Ist Gunther wirklich unschuldig oder hat er sich, seit seine Frau weg ist, radikal verändert?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick