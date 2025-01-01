Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Messie-Haus

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1503
Das Messie-Haus

Das Messie-HausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1503: Das Messie-Haus

46 Min.Ab 12

Die 1.500ste Folge von "Richter Alexander Hold" behandelt den Fall des Messies Gunther Rell. Er soll seine Bekannte Jule erstochen haben, als diese gegen seinen Willen versucht hat, das zugemüllte Haus zu entrümpeln. Gunthers Noch-Ehefrau nimmt ihn in Schutz und glaubt, er sei viel zu gutmütig für so eine schreckliche Tat. Ist Gunther wirklich unschuldig oder hat er sich, seit seine Frau weg ist, radikal verändert?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen