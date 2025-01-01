Richter Alexander Hold
Folge 1576: Familie in Angst
45 Min.Ab 12
Familie Meißner wurde monatelang von einem Unbekannten mit gezielten Anschlägen terrorisiert. Schließlich wird sogar die Freundin des Sohnes von einem Schuss aus dem Garten tödlich getroffen. Der mehrfach vorbestrafte Parkplatzwächter Freddy Gaffal soll die Tat begangen haben, aber er will den Namen seines Auftraggebers nicht preisgeben ... Warum musste das junge albanische Mädchen sterben?
