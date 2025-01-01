Richter Alexander Hold
Folge 1578: Innere Werte
45 Min.Ab 12
Rentner Horst Weininger hat seine beiden Töchter immer unterstützt - auch finanziell. Doch als er erfährt, dass ihn seine jüngste Tochter Anne hintergangen hat, dreht er ihr den Geldhahn zu. Hat er damit sein Todesurteil unterschrieben? Die Vermutung liegt nahe - denn nur kurze Zeit später wird der 74-Jährige mit einem Kissen erstickt. Wollte Anne Weininger auf diesem Weg ihr Erbe sichern?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick