Richter Alexander Hold
Folge 1579: Swing Baby
45 Min.Ab 12
Die sexuellen Neigungen von Tillmann Schmirler und seiner Frau differieren deutlich. Er mag es beim Sex etwas härter. Das ist auch der Grund, warum der 32-Jährige regelmäßig zu einer Domina geht: Dort kann er seine Neigungen ausleben. Angeblich hat seine Frau damit kein Problem. Doch warum musste dann die junge Prostituierte Santana sterben, nachdem Simone sie zusammen mit ihrem Mann gesehen hatte?
