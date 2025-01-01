Richter Alexander Hold
Folge 1588: Totgespritzt
46 Min.Ab 12
Markus Kuhn ist Medizinstudent und soll den neuen Freund seiner Ex mit medizinischem Fachwissen getötet haben: Angeblich hat er ihm eine Spritze mitten ins Herz gerammt. War die Tat ein vergeblicher Versuch, seine Freundin zurückzugewinnen? Oder hatte der ermordete Adrian noch andere Feinde? Verdächtige Fotos seines Geschäftspartners Filippos rücken den Sachverhalt in ein anderes Licht ...
