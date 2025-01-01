Richter Alexander Hold
Folge 1589: Trink, Brüderlein, Trink
46 Min.Ab 12
Der zehnjährige Daniel wurde völlig betrunken auf einem Spielplatz aufgefunden. Er hatte eine schwere Alkoholvergiftung. Hat der 15-jährige Jeremy den kleinen Daniel zum Trinken gezwungen, weil Daniels großer Bruder ihn wegen Brandstiftung bei der Polizei angezeigt hatte? Oder will Daniel dem Angeklagten nur die Schuld für seine Alkoholexzesse in die Schuhe schieben?
