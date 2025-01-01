Richter Alexander Hold
Folge 1594: Her mit dem Angeklagten
45 Min.Ab 12
Der Spielhallenbesitzer Leo Brand überfällt allem Anschein nach seine eigene Filiale und erschießt dabei eine Mitarbeiterin. Noch mysteriöser erscheint das Tatgeschehen, weil der Räuber mit einem gleichaussehenden Mittäter auftrat. Hat der 40-Jährige vielleicht einen heimlichen Zwilling und mit diesem zusammen seine eigene Spielhalle ausgeraubt? Äußerst unwahrscheinlich. Das findet auch Staatsanwältin Benita Schrank und verfolgt eine ganz andere Theorie ...
