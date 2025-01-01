Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das Trauma

SAT.1Staffel 9Folge 1596
Das Trauma

45 Min.Ab 12

Tobias Steiger leidet schon seit seiner Kindheit unter der Strenge und Dominanz seines Vaters. Daher erzählt er ihm nicht, dass seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Als der Vater seinen Besuch ankündigt, bittet Tobias seine Exfrau Meike, für diese Zeit seinem Vater die heile Welt vorzuspielen. Doch Meike versagt ihm ihre Unterstützung. Wenig später wird Meike erdrosselt aufgefunden. Ist Tobias durchgedreht?

