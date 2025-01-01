Richter Alexander Hold
Folge 1599: Eddas Erben
45 Min.Ab 12
Wer hat Oma Edda auf dem Gewissen? Erstickte der Angeklagte, der Ex-Freund von Oma Eddas Enkelin, die alte Frau, weil er in ihrem Testament begünstigt wurde und an das Erbe wollte? Doch nicht nur der Angeklagte zieht aus Oma Eddas Tod einen fi-nanziellen Vorteil: Die alte Dame hatte noch 27 andere Erben, vom Postboten bis zum Busfahrer. Ist vielleicht unter ihnen der Mör-der zu finden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick