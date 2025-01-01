Richter Alexander Hold
Folge 1602: Die verkaufte Stieftochter
45 Min.Ab 12
Tatjana Reisig vertraute ihrem Onkel Michael ein schreckliches Geheimnis an: Olaf Demrau, der Lebensgefährte ihrer Mutter, soll sie betäubt und anderen Männern zum Sex angeboten haben! Kurz darauf wird Olaf Demrau tot aufgefunden. Übte Tatjanas wütender Onkel Selbstjustiz? Allerdings sieht alles nach einem Raubmord aus. Nur zur Tarnung?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick