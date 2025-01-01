Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1602
45 Min.Ab 12

Tatjana Reisig vertraute ihrem Onkel Michael ein schreckliches Geheimnis an: Olaf Demrau, der Lebensgefährte ihrer Mutter, soll sie betäubt und anderen Männern zum Sex angeboten haben! Kurz darauf wird Olaf Demrau tot aufgefunden. Übte Tatjanas wütender Onkel Selbstjustiz? Allerdings sieht alles nach einem Raubmord aus. Nur zur Tarnung?

SAT.1
