SAT.1Staffel 9Folge 1604
45 Min.Ab 12

Lucy und ihre Freundinnen haben den Ruf, die Leute in ihrem Viertel zu terrorisieren. Jetzt steht die 16-Jährige vor Gericht, weil sie Mona Wolf ausgeraubt und ihr Haarlack in die Augen gesprüht haben soll. Dabei rollte Monas Kinderwagen mit ihrem Baby auf die Straße, was beinahe in einer Katastrophe endete. Spielt Lucy nur den Unschuldsengel? Oder steckt womöglich Monas alkoholabhängiger und abgebrannter Exfreund hinter der Tat?

