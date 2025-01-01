Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Mutter und der Schläger

SAT.1Staffel 9Folge 1622
Die Mutter und der Schläger

Richter Alexander Hold

Folge 1622: Die Mutter und der Schläger

45 Min.Ab 12

Giulia di Filippo ist strikt gegen die Beziehung ihrer Tochter Beatrice mit dem DJ Sebastian Goeßling. Für die italienische Mama steht fest: Der Typ muss weg! Ist sie tatsächlich so weit gegangen, einen Schläger auf den ungeliebten Schwiegersohn in spe anzusetzen, damit der DJ in seiner dunklen Wohnung verprügelt wird? Seltsam ist allerdings, dass Sebastians Bruder nach dem Angriff spurlos verschwunden ist - und mit ihm 1.250 Euro aus Sebastians Besitz.

