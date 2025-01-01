Richter Alexander Hold
Folge 1625: Mein türkischer Freund
45 Min.Ab 12
In dieser Woche verhandelt Richter Alexander Hold vor dem Familiengericht. In der heutigen Verhandlung will eine verzweifelte Mutter verhindern, dass ihre 16-jährige Tochter Milena die Schule schmeißt und mit Ali, einem bereits erwachsenen Mann, in die Türkei durchbrennt. Milenas Vater unterstützt das Mädchen sogar. Doch wer darf darüber entscheiden?
