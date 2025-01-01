Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die bessere Mutter

45 Min.Ab 12

Jasmin, Mutter von zwei Kindern, verlor nach dem Tod ihres Freundes jeglichen Halt und begann zu trinken und ihre Kinder zu vernachlässigen. Als sie wiederholt beim Diebstahl erwischt wurde, wanderte sie ins Gefängnis und die zwei Kinder, Kiara (7) und Erno (9), wurden von Jasmins reicher Stiefschwester und deren Mann aufgenommen. Jetzt ist Jasmin wieder frei - doch ihre Kinder wollen nicht zu ihr zurück. Wird Jasmin durch einen richterlichen Beschluss ihre Kinder wiederbekommen?

