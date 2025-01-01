Richter Alexander Hold
Folge 1630: Unbequeme Mieterin
46 Min.Ab 12
Die arbeitslose, alleinerziehende Denise Brennicke ist ihrem Vermieter Siegfried Majewski ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach nutzt der Hausbesitzer die Hilflosigkeit von Hartz IV-Empfängern aus und lässt die Wohnungen verwahrlosen. Majeweski behauptet, dass Denise ein Messie ist und droht, dem Jugendamt Beweisfotos zukommen zu lassen. Kurz danach wird er niedergeschlagen aufgefunden - und die Kamera mit den brisanten Fotos ist verschwunden. Steckt Denise hinter der Tat?
