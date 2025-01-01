Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1644: Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 1
44 Min.Ab 12
Lars Geldmann hat ein Geheimnis: Er hat seine Zeugnisse gefälscht, um eine Stelle als Mediziner in einer Klinik zu bekommen. In Wirklichkeit besitzt er gar keinen Arzttitel! Seine Kollegin Kirsten Pelk kommt hinter den Betrug und will ihn auffliegen lassen. Doch dazu kommt es nicht, denn sie wird in der Pathologie mit einem Skalpell getötet ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick