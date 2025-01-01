Richter Alexander Hold
Folge 1649: Deutschland oder Arabien
46 Min.Ab 12
Die zum Islam konvertierte Deutsche Stefanie trifft fast der Schlag, als sie erfährt, dass ihr Mann Ahmad mit ihrer kleinen Tochter Fadia heimlich nach Syrien geflogen ist. Wollte er Fadia verschleppen? Stefanie reist ihrem Mann hinterher, schnappt sich Fadia und flieht mit ihr zurück nach Deutschland. Kurze Zeit später steht Ahmad vor Stefanies Tür. Hat sie daraufhin ihren Mann angegriffen, weil sie Angst hatte, ihre Tochter für immer zu verlieren?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick