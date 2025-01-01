Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Alle wollen Emily

SAT.1Staffel 9Folge 1650
Alle wollen Emily

Richter Alexander Hold

Folge 1650: Alle wollen Emily

45 Min.Ab 12

Nachdem die kleine Emily ihre Mutter verloren hat, lebt sie allein mit ihrem Stiefvater Antonios zusammen. Aber ob sie da in guten Händen ist, ist mehr als fraglich. Denn Antonios soll mit Drogen handeln. Das behauptet zumindest Ramona, die Freundin von Emilys leiblichem Vater. Oder hat Ramona Antonios die Drogen untergejubelt, weil sie Emily unbedingt zu sich holen möchte?

SAT.1
