SAT.1Staffel 2Folge 27vom 03.10.2025
Folge 27: Der Fremde in mir

23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Eine Frau wurde in einer Tiefgarage von einem Mann überfallen und sexuell bedrängt, konnte sich aber mit K.o.-Spray zur Wehr setzen. Doch der Täter beschwört seine Unschuld. Er hat durch einen Autounfall nicht nur seine Erinnerung verloren, er kann sich auch nicht mehr mit seinem früheren "Ich" identifizieren, als er ein notorischer Fremdgeher war. Seine Ehefrau würde ihm gerne glauben, aber neue Vorwürfe belasten ihn schwer.

