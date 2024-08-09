Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Waschtag

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 09.08.2024
Folge 30: Waschtag

23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12

Richter und Sindera sind auf der Spur einer vermissten Frau. Im Zuge der Ermittlungen stoßen sie auf eine Menge Falschgeld, mit dem mehrere Autohändler bezahlt wurden. Bei einem von ihnen wurde die Vermisste zuletzt mit ihrer Schwester gesehen, die sich zudem sehr merkwürdig verhält. Und es häufen sich die Drohnachrichten, dass der vermissten Frau nicht mehr viel Zeit bleibt.

