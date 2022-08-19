Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Die Container-Falle

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 19.08.2022
Folge 38: Die Container-Falle

23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6

Der neue Hausmeister eines Storage-Container-Services wird niedergeschlagen vor einem aufgebrochenen Container gefunden. Weil nur in den einen Container eingebrochen wurde, gehen Richter und Sindera davon aus, dass es die Täter auf dessen Inhalt abgesehen haben. Doch dann wird auch noch die Ehefrau des ehemaligen Hausmeisters entführt ...

