Blauer Samt

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 18.04.2025
Folge 40: Blauer Samt

23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 6

Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln im Fall eines vermissten Mannes. Im Garten finden sie ein abgeschnittenes Ohr. Die Ehefrau benimmt sich rätselhaft und verweigert die Zusammenarbeit. Die Rechtsmedizin findet heraus: Das Ohr gehört zu einer Frau. Was ist wirklich in dem beschaulichen Einfamilienhaus passiert?

SAT.1
