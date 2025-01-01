Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 249
Folge 249: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine junge Frau kommt bei einem Unfall beinahe ums Leben. Fast hat die Polizei den Täter, aber dann werden die Beamten aufs Glatteis geführt. 2. Fall: Ein harmloser Einkauf beim Bäcker nimmt ein tragisches Ende. Eine Rentnerin stirbt qualvoll, weil ihre Handtasche mit einem lebensrettenden Medikament verschwindet.

SAT.1
