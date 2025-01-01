Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 253
Folge 253: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine Mutter findet nach einem Kinobesuch ihr sterbendes Baby - zerfetzt vom Kampfhund des Geliebten! Heute steht sie vor Gericht, denn sie hat das schutzlose Kind mit der Bestie allein gelassen. 2. Fall: Blind vor Wut stürzte sich Nils Wilcke bei einer Beerdigung auf den Sarg und beschimpfte seinen toten Tennislehrer lauthals als Schwein. Dafür muss er sich heute vor Gericht verantworten.

SAT.1
