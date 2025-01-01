Richterin Barbara Salesch
Folge 255: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein unbescholtener Ausbilder des Roten Kreuzes wird verdächtigt, ein junges Mädchen sexuell belästigt zu haben. Wurde Eveline tatsächlich im Schritt betatscht oder ist alles nur der Racheakt eines abgeblitzten Teenagers? 2. Fall: Jens Reichert steht auf blutige Schockervideos. Doch verkauft er deswegen auch Raubkopien an minderjährige Kids, wie deren Eltern behaupten?
