Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 260
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 260: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Moni und Tim sind scharf aufeinander, so sehr, dass sie es in der Bahn treiben - vor den Augen eines Kindes! Heute müssen sie sich dafür verantworten! 2. Fall: Ein Mann musste sterben, weil der Arzt Karl Bauer sich beim Essen nicht stören lassen wollte. Der romantische Abend zu zweit war ihm wichtiger als ein Menschenleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen