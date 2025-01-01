Richterin Barbara Salesch
Folge 265: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Marco ist auf Ärger aus. In der Kneipe trinkt er aus einem fremden Glas. Und er baggert die falsche Frau an. 30 Sekunden später ist er tot. 2. Fall: Ein Hund wird vergiftet! Für die Halterin steht fest: Es war der Hausmeister, dieser Hundehasser. Doch es gab noch andere Nachbarn, die Timmy an die Gurgel wollten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick