SAT.1Staffel 1Folge 270
Richterin Barbara Salesch

Folge 270: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Handschellen an die Heizung gekettet! Sein heimliches Liebesabenteuer mit einem jungen Mann hatte Peter sich ganz anders vorgestellt. 2. Fall: Einer alten Dame wird brutal die Geldbörse entrissen. Bei dem jungen Mann, der dicht hinter ihr stand, findet die Polizei noch am Tatort das Geld der Frau. Aber die richtig harten Beweise fehlen.

SAT.1
