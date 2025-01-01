Richterin Barbara Salesch
Folge 294: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Früher Abend im Park. Ein Mann mit langem Mantel kommt plötzlich aus dem Gebüsch. Wollte er wirklich nur austreten oder ist er der schon lange gesuchte Exhibitionist? 2. Fall: Punk-Sänger Jan Kurze springt bei seinen Konzerten gern ins Publikum. Hat er dabei seiner Ex-Freundin das Handgelenk gebrochen, wie sie behauptet?
