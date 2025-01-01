Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 294
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 294: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Früher Abend im Park. Ein Mann mit langem Mantel kommt plötzlich aus dem Gebüsch. Wollte er wirklich nur austreten oder ist er der schon lange gesuchte Exhibitionist? 2. Fall: Punk-Sänger Jan Kurze springt bei seinen Konzerten gern ins Publikum. Hat er dabei seiner Ex-Freundin das Handgelenk gebrochen, wie sie behauptet?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen